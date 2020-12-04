İHA

Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden ve sahasında 3-0 kazanmayı başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "3 puanı almak çor önemliydi. İki ağır maç oynadık. Bu maçta oyuncularda konsantrasyon sorunu olur mu diye endişelerimiz vardı. Bu nedenle son iki gün oyunculara konsantrasyonla ilgili baskı yaptık. Bu sonuçlar sezon içinde sıkıntı oluşturabiliyor. İlk bölümde konsantrasyon bozukluğu öne çıktı ve basit pas hataları yaptık. İlk yarının sonunda attığımız gol oyunu rahatlattı. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, ikinci yarıda müthiş oynadık. Sonradan giren oyuncuların katkısı önemliydi. Geçen hafta da böyle oldu. Oğuzhan oyuna girdikten sonra ciddi bir oyun oynadı. Skordan ve oyundan memnunuz. 3 zor maç oynadık. Dinlenmemiz gerekiyor. Sakat oyuncuların bir an önce dönmesini bekliyoruz. Herkes dönerse geniş bir kadromuz olacak. Vida döndü. Geç gelen oyuncular var. Bazı oyuncuların yerlerini değiştiriyoruz, bu da şunu gösteriyor, bizim takımımızda 11’de kullanabileceğimiz çok oyuncumuz var. Kadrodaki herkes 11’de başlayacak seviyede. Hepsine teşekkür ediyorum ve inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"3 GALİBİYETİN MUTLULUĞUNU YAŞAMAK İSTİYORUZ"

İç saha maçlarında rakiplerin genelde kapalı oynadığını söyleyen Yalçın, "Bizi hataya zorlayıp gol bulma çabasında oluyordu takımlar. Bu bütün büyük takımlar için geçerli. Bu kilidi açma konusuna gelince, bazen açabiliyorsunuz, bazen açamayabiliyorsunuz. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir, bazen de iyi gider. Kazanılan maçın mutluluğunu hiçbir şey ifade edemez. 3 maçtır zor maçları kazanıyoruz ve bu mutluluğu da oyuncularımızla beraber yaşamak istiyoruz. Takımda çok iyi bir ortam var. Oyuncularımız çok iyi anlaşıyorlar, çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Herkes takımın kazanması için iyi niyetle mücadele ediyor. Lig uzun bir maraton ve şu anda yorum yapmak zor. 3 maçlık periyotlar gelecek. Bazen 7-8 oyuncu olmayabiliyor. 15 gün antrenman yapmıyor oyuncu ve sonra sahaya çıkıyor. Bu problemi herkes yaşıyor, biz maçlarımızı kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"BEKLEDİĞİMİZİN 3 PUAN GERİSİNDEYİZ"

Takımın mücadele gücünün çok yüksek olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Çok istiyorlar ve arzuluyorlar, iyi niyetliler. Hepsi karakterli oyuncular. Oyunumuz oturmaya başlıyor. Bireysel performanslar yukarıya çıkıyor. Geçen hafta oynayan Larin, Josef yoktu. Adem dönecek, Gökhan dönecek. Oyunculara teşekkür ediyorum" dedi. Sözleşmesiyle ilgili konuşmanın erken olduğunu söyleyen Yalçın, "Bunu sonraya bırakalım. Şu anda şampiyonluk konuşmak için de çok erken. Çok fazla maç var. Şubat, mart gibi konuşulabilir ama şu anda erken. Sadece önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı. Son olarak puan anlamında beklediklerinin altında olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Şu anda kendi yaptığımız hesaptan 3 puan gerideyiz. 10 maçlık periyotta ortalamanın altındayız. 1-2 maç daha kazanırsak denkleştiririz. Bu maçları kazanmamız, bundan önceki kayıplarımızı telafi etti" diyerek sözlerini tamamladı.