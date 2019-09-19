19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-siyahlı takım, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürdü.
Yalçın, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada MKE Ankaragücü galibiyetin kendileri için önemli olduğunu söyledi.
İki haftalık mağlubiyet serisini, aldıkları galibiyetle geride bıraktıklarına işaret eden Yalçın, "Oyunsal anlamda çok büyük sıkıntımız yok. İstatistik ve oyunsal anlamda güçlüyüz. İyi oynuyoruz, takımın oyunu bizi tatmin ediyor. Ancak savunmada son haftalarda yaptığımız bireysel hatalar Aytemiz Alanyaspor maçında mağlup olmamıza neden oldu. MKE Ankaragücü galibiyeti bizi tekrar lige döndürdü, takıma moral oldu." dedi.
"SAKATLIKLAR BİZİ ÇOK SIKINTIYA SOKMAYA BAŞLADI"
Yalçın, bu hafta kadro kalitesi çok güçlü olan Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Büyük bir camiayla oynayacağız, bunun zorluğunun farkındayız. Biz de iyi hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi bir oyunla sahada güçlü bir kadroyla durarak, kazanmak istiyoruz. Ancak son haftalarda sakatlıklar bizi çok sıkıntıya sokmaya başladı. Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın olmayışı, bunlara Thievy Bifouma da katıldı. Büyük bir ihtimalle 3 kenar oyuncumuzun oynayamayacak olması bizim için üzücü durum. Ancak ligde bu tür sakatlıklar oluyor. Erken başlayıp, tempolu maçlar oynayınca bu dönemlerde sıkıntılar yaşıyor. Adale sakatlıkları bize biraz sıkıntı oldu. Kadromuz var, karşılaşmaya iyi şekilde hazırlanarak, almamız gereken en iyi sonucu almaya çalışacağız."
Ligin ilk haftalarındaki karşılaşmalarda farklı tabloların ortaya çıkabileceğine değinen Yalçın, "Daha 30 haftalık çok uzun bir süreç var. Herhangi bir takımı yargılamanın henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Hedefi olan takımlar bu yıl çok güçlü kadrolar kurdu ve önemli oyuncular transfer etti. Bu yıl onlarla oynamak bizim için biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Herkes müsabakalarda bir sistem oturtmaya çalışıyor, biz de onun mücadelesini veriyoruz. Bu kolay değil, herkes için zaman alıyor. Bu nedenle herhangi bir takım için değerlendirme yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde uzun haftalar var, 10-12. haftada takımlar adına bazı şeyler netleşir diye düşünüyorum. Galatasaray büyük takım, son 2 sezonun şampiyonu, saygı duyuyoruz. Biz de BtcTurk Yeni Malatyaspor takımı olarak kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.
"4-0'LIK GALİBİYETLE ÖZ GÜVENİMİZ YERİNE GELDİ"
Orta saha oyuncusu Afriyie Acquah ise takım adına elinden gelen her şeyi yaptığını anlatarak, MKE Ankaragücü karşılaşmasından galibiyetle ayrıldıklarını dile getirdi.
MKE Ankaragücü maçının geride kaldığını ve Galatasaray maçına hazırlandıklarını anlatan Acquah, "Sezon sonunda takımı daha üst yerlere Avrupa Ligi'ne taşımak istiyoruz. Galatasaray tanınmış bir takım. Son maçta aldığımız 4-0'lık galibiyetle öz güvenimiz yerine geldi. Galatasaray'a karşı son oynadığımız maçtan daha üstün performans sergilememiz gerekiyor, bunu yaparsak, kazanacağız." diye konuştu.
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