Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, kazanmak istediklerini belirterek "1 puanı kurtardık ama kazanmak da isterdik. Mutlu ya da mutsuz değilim, ortadayız yani. Son bölümde bekleyen takıma karşı hücum yapmak dünyanın en zor işi. Devamında pozisyon vermemek de iyi. Galatasaray çok iyi takım bunu hemen söyleyeyim, çok iyi transferler yapmışlar. Futbol böyle bir oyun, hep konsantre olmak lazım. Gücümüze göre iyi işler yaptık bence. 1 puan sevindirici. Tekrar söylüyorum Galatasaray çok iyi takım, oyuncular çok iyi. Oyunda farklı hikayeler var. İlk 25 dakika öne geçsek oyun farklı olurdu. Büyük takım bekleyince iş zor oluyor. 2 yapsalardı maç biterdi. Biz oyunun içinde kaldık, oyuncularım çok direndi onlara teşekkür ediyorum. İzleyenler umarım zevk almıştır bence güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.