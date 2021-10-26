Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı konuk eden ve Larin’in golleriyle geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan ve galibiyetin önemli olduğunu ifade eden Yalçın, “Derbiler önemlidir. Kazanmak zordur ve her türlü ihtimale açıktır. Güzel bir maç oldu, dostça bir mücadele oldu. Oyuncular çok dürüst davrandılar ve iki camiaya yakışır güzel bir maç oldu. Berabere de bitebilirdi. Kazanmak çok önemliydi. Son dönemde yaşadığımız iyi olmayan sonuçlar var. Özellikle Şampiyonlar Ligi’yle geldiği için doğal olarak üzerimizde bir baskı oluşturdu. Son maçlarda aldığımız sonuçların etkisi var. Bu durum antrenmanlarda da oyunlarda da belli oluyor. Geniş bir kadro kurduk. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra yaşadığımız sakatlıklar takımın dağılmasına ve düzenin bozulmasına neden oldu. Oyuncuların dönüşleri de kolay olmuyor. Doğal olarak ritimleri yakalamaları zaman alıyor. Bu zamanı da vermek zorundayız. İyi oynayan, mücadele eden savaşan ve kazanmak için her şeyi veren bir oyuncu grubu vardı sahada. Bu isteğimiz, arzumuz ve gücümüz devam ettikçe, oynadığımız maçlarda bundan sonra iyi sonuçlar gelecektir diye düşünüyorum. Lig adına konuşmak için çok erken. Daha ilk çeyrekteyiz. Önemli olan total başarıdır. Sadece 1 maçlık sonuçlar bizi mutlu etmemeli. Mayıs ayına kadar gidecek bir serüven var ve önemli olan mayıs ayında nerede olduğunuzdur. Bunu sonuna kadar zorlayacağız. Geçen sezon bunu becerdik ve bu sefer de sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCA TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILISI"

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı sohbet hakkında konuşan Sergen Yalçın, “Fatih hoca benim antrenörlüğümü yaptı. Çok severim. Rakip olabiliriz ama sevgim, saygım asla bitmez. Türkiye’nin en başarılı isimlerinden ve hatta en başarılısı. Onun bugüne kadar elde ettiği başarıları bundan sonra yakalayabilecek birisi olduğunu düşünmüyorum. Biraz oyunla ilgili ve biraz da Avrupa’daki aldığımız sonuçları konuştuk. Biraz bilgiler verdi bize oyunla ilgili” dedi. Takımın maçlara iyi başlamasına karşın gol bulamaması ve bu konuyla ilgili sistem değişikliği yapıp yapmayacağıyla ilgili de konuşan Yalçın, “Biz geldiğimizden bu yana sistemi değiştirmedik. Lizbon maçında baskıyı önde yaptık. 3 savunmacıyla oynayıp cevap vermek için başka şekilde başlıyoruz. Ön alan için oyuncu sayısını kalabalık tutuyoruz. Tabii bunun riskleri var. Oynadıkları sisteme aşina takımlarla oynuyorsunuz. Geçişi çok hızlı yapıp sıkıntı oluşturuyorlar. Pozisyon veriyoruz ama pozisyon da buluyoruz. En az da rakip kadar pozisyon buluyoruz. Yaptığımız basit hatalar oluyor. Kornerden 3 tane gol yersen, mücadeleyi kazanamazsın. Buna niye çalışmadın diyorlar. 2,5 senede kornerden kaç gol yedin. Aynı duran top organizasyonlarıyla oynuyoruz 2,5 senedir. Bu futbol, hatalar oyunu, gol yiyorsun bir şekilde. Yiyebilirsin. 1-2 maçta işler iyi gitmedi diye ciddi sorunlar aramak mantıklı değil. Sonucu bilemeyiz. Belki iyi olmayacak, belki iyi olacak. Kesinlikle sabit oynadığımız bir oyun var ve bunu oynayacağız” diyerek sözlerini sürdürdü.

"LARIN'IN GERİ DÖNMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Bugün oynanan oyunda kendisini en çok mutlu eden konunun 2 gol atan Larin’in eski görüntüsüne dönmesi olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, “Geçen seneki oyunlarına yakın bir oyun sergilemesi ve arkasındaki Umut Meraş’ın çok iyi oynaması beni memnun etti. Larin, geçen seneki görüntüsünden bazı sahneler izletti. O da sakatlık yaşadı. Yazın milli takımdaydı, çok maç oynadı. Güçlenerek dönüyor. Pjanic ve Alex de sakatlık yaşadı. Biraz zaman alacak belli bir seviyeye çıkmaları. Sabırlı olmalıyız. Oyuncular çok üst düzey isimler. Ama belli bir süre sonra fizik durumu bazı şeylere müsaade etmiyor. Ama onlar da oynayarak ritimlerini bulacaktır. Şampiyonlar Ligi’ndeki şu anda duruma bakarsak, çıkma ihtimalimiz zor. Avrupa Ligi’ne devam edebilir miyiz, buna bakacağız. Kalan maçların 3’ünü de kazanmak için oynayacağız. Lig çok başka bir kulvar. Burada total durumu göz önüne almamız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz nisan, mayıs ayını en yukarıda görmek. Henüz ilk çeyrekteyiz ve oturmamış şeyler var. Bunları oturtup ligin ikinci yarısı için farklı bir plan program yapabiliriz. Bunları konuşmak için henüz erken, biraz bekleyelim” açıklamasında bulundu.

"BENİM SÖYLEDİĞİM HER ŞEY DOĞRU OLMAYABİLİR AMA BUNLAR BENİM FİKİRLERİM"

Sporting Lizbon karşılaşmasının ardından maçın 4-1’lik bir maç olmadığını söylemesi hakkında konuşan Yalçın, “Tabii ki benim söylediğim her şey doğru diye bir durum yok. Bunlar sadece benim fikirlerim, beğenmeyebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum ve söylediklerim beni bağlıyor. Biz de Lizbon maçında yan toptan attık golü. Çalışıyorlardı madem, neden yediler o zaman golü. Biz de bugün Necip’in aşırtmasıyla gol attık. Birisi ön direkte aşırtıyor, birisi topu kaptırıyor. Hatalar oyunu bu, bunlar normal. Sporting Lizbon maçı için 4-1’lik bir durum olmadığını söyledim. Duran toptan yedik golleri, akan oyunda yemedik. Duran topta vurdurursan golü yersin. 2 senedir duran toplarda aynı pozisyonu alıyoruz ve az gol yiyoruz. Ama bazen konsantrasyon bozukluları olabiliyor. İyi oynadığımız bir maçta 4-1 kaybetmek bizi çok üzdü. İyi oynadığımızı ve çok mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Basit hatalar yapınca bu durum bizi başka kafaya götürebiliyor. Ben de açıklamalarda hata yapabilirim. Bu beni bağlar” diyerek devam etti.

"FIRAT HOCA ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ, PENALTI KARARI DOĞRUYDU"

Lig maçlarında 3 Türk oyuncu oynatmak zorunda olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, “Kalecimiz Türk. Ülke içindeki maçlarda sol bekimiz Türk olacak. Bugün için Necip’i tercih ettim. Bu tercih eleştirilebilir mi, tabii ki eleştirilebilir. Ama skora göre eleştirmeyin. 3. Türk’ü stoperde tercih ettik bugün. Necip, Umut ve Ersin bugün çok iyi oynadılar ama belki bir sonraki maçta iyi oynamayacaklar. Her zaman maç kazanılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz kazanmak için mücadele ediyoruz ama bazen olmayabilir. Yaptığımız işin en kötü yanı sadece başarıya endeksli olması. Başarısızlık durumunda ilk gidecek kişi de teknik direktör. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Avrupa’da sezonda kaç hoca değişiyor, bizim ligde kaç hoca değişiyor. Doğal olarak da bu durum beni ve birçok arkadaşımı zor duruma sokuyor. İşin gerçeği bu” dedi.

Son olarak maçın hakemi hakkında konuşan Yalçın, “Bence Fırat hoca iyi maç yönetti. Çok güvendiğim bir hoca kendisi. Ufak tefek hatalar olabilir tabii. Bence verdiği penaltı kararı doğruydu, çok iyi gördü. Ama bize de aynı kararları verin. Maçı 5 dakika uzatıp, 10 dakika oynatma. Ya da Amerikan futbolundan gol yedirmeyin” diyerek sözlerini tamamladı.