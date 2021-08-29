Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in üçüncü haftasında 1-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"KAZANMAK SEZON BAŞLANGIÇLARINDA MUTLULUK VERİCİ"
"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor maçtı. 50 dakika 10 kişi oynadık. İyi mücadele ettik. Hem savunma hattını sağlam tuttuk, 3-4 net pozisyona girdik. Daha da farklı olabilirdi. Gayet memnunum. Oyunsal anlamda, 10 kişi kalınca oyunu yorumlamak doğru olmaz. İlk 45 dakikada kontrol bizdeydi. Tamamen oyunu yönlendirdik. Karagümrük güçlü ve iyi bir takım, onlara karşı çok pozisyon bulamazsınız. Pas yüzdeleri çok yüksektir. Çok zor bir oyunu kazanmak böyle sezon başlangıçlarında mutluluk verici"
"BİR TAKIMI 10 KİŞİ BIRAKMAK DEMEK, KADERİYLE OYNAMAK DEMEK"
"Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyordum. Çünkü bir şey değişmiyor. Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. TV'de bir baksınlar. Sarı kartla uzaktan yakından alakası yok. İkincisi olabilir, bilmiyorum. TV'den izledik, hiç alakası yok. Rize maçında Vida'ya yapılana, geçen hafta Kenan'a yapılana baksınlar; sonra tekrar bakalım. Bir takımı 10 kişi bırakmak kaderiyle oynamak demek. Yapmasınlar. Haklıysa at. En ufak ucundan yakalayınca sarı kart vermek doğru değil. İlk sarı kartı anlamadık. Ne diye verdi anlamadık. Cüneyt Hoca tecrübeli bir hakem, bizi 10 kişi bıraktı. Avrupa'da da ülkemizi temsil eden bir hakem. Hakemler sahada küçük ayrıntıları kovalamazlar. Kim kazanırsa kazansın, hakemleri ilgilendirmez. Küçük ayrıntıları kovalamamalılar ama Cüneyt Hoca kovalıyor"
"STOPER KONUSUNDA ARAŞTIRMALARIMIZ VAR"
"Stoper konusunda araştırmalarımız var. Gönül ister ki bir Türk oyuncu bulalım. 3 Türk, 8 yabancı çok kafa karıştırıyor. Antrenörlük yaparken çok kafamız karışıyor. Eminim hepsinin karışıyordur. Bizi zorlayacaklar. Araştırıyoruz, bir oyuncu alacağız. Kim olacağıyla ilgili net bir kararımız yok"
"TV'deki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar. Bizi suçluyorlar. Herhangi bir bilgileri yok. Alex'in sakatlığı vardı, 60'ta falan çıkaracaktık. Devam etmeyecekti. Çok hazır değildi. Hazırlamaya çalışıyoruz"
"HAKEM DE KURALI BİLMİYOR O ZAMAN, BİZİ KANDIRDI"
"10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz"
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