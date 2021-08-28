Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Sol bek transferiyle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Umut Meraş, A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Umut'la ilgili konuşmayı sürdüren Yalçın, "Planlama dahilinde yapılmış bir transfer. Planlama doğrultusunda çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Biz de biliyoruz 3 sol bekimiz olduğunu ama rekabetin olduğu ortamda performanslar her zaman daha yukarı çıkar" ifadelerini kullandı.