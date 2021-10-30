Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında evinde karşılaştığı A. Hatayspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yalçın, oyuncuları ile nasıl mücadele etmeleri gerektiğini konuştuğunu ancak çok bir şey değişmediğini gördüklerini belirterek, “Kazanmak amacı ile geldik. Son maçta morallendik, konsantrasyonumuz da iyiydi. Daha fazla mücadele edebilir, topla oynayabilirdik. Deplasman maçlarında bu sene çok ciddi sorunlarımız var. Oyuncularımla konuştum, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ancak maçlara baktığımız çok bir şey değişmediğini gördük. Özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı, kaptırdığımız topla basit bir gol yedik. Ama futbol hatalar oyunu, bazen oyuncular düşüyor oyun içerisinde. İyi bir gün olmadı bizim için. Neleri düzeltebiliriz, değiştirebiliriz, nasıl telafi ederiz artık ona bakacağız” dedi.
Yalçın attıkları golün VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesi ile iptal edilmesi ile ilgili olarak, “Pozisyonu bilmiyorum, şimdi yorum yapmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, Cüneyt hoca ile ilgili değil ama sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler oluyor. İnanılmaz hatalar, yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar. Bugün kaç tane sarı kart olması lazım hepsini es geçti, hiç birini göstermedi. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular saha da, yere yatan, ölmüş gibi davranıp, bir saniye sonra öteki atakta oyuna girip aynı performansa devam eden oyuncular. Tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor. Pozisyonu bilmiyorum belki gol belki ofsayt. Tam bakmadım ben ne olduğuna. Zaten çokta önemli değil sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada. Gol olup olmaması çok şey ifade etmiyor” dedi.
Oyuna giren oyuncuların çok katkı yapmadığını hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları gerektiğini belirten Sergen Yalçın, “Biz elimizden geldiğince performanslara ve bireysel performanslara bakıyoruz. Oyunun gidişatına göre yeni oyuncuları oyuna atıyoruz. Öndeysek başka, gerideysek başka şeyler düşünüyoruz. Bugünde oyundan düşen oyuncuları çıkardık. Atiba’nın zaten sakatlığı vardı, oyundan almayı gerek gördük, daha başka bir şey olmasın diye. Oyuna giren oyuncular çok katkı yapmadı. Oyuna giren oyuncular oyuna katkı yaparsa doğru, yapmazlarsa yanlış değişiklik oluyor. Elimizde ki oyuna sokabilecek oyuncular geçirdik zaten. Daha iyi olurlar diye düşünüyorum. Oyuncuların hangi camia da olduğunu biraz daha anlamaları lazım. Hatalarımıza, neleri yanlış yaptığımıza bakıp en kısa zamanda düzeltmeye çalışacağız” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!