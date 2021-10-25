Sergen Yalçın'dan iki değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre iki farklı oyuncuyla derbi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan kadroda fazla değişikliğe gitmedi. Yalçın, Avrupa kupası maçında stoperde görevlendirdiği Welinton'u derbi karşılaşmasında yedek soyundurdu.

Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a şans verdi.

Yalçın, Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de forma giyen ama taraftarların tepkisine maruz kalan Fabrice N'Sakala'yı kadroya almadı. Derbi karşılaşmasında bu oyuncunun yerine ise sol bekte Umut Meraş forma giydi.

NECİP ALTI MAÇ SONRA 11'DE

Derbi maçta ilk 11'de şans bulan kaptan Necip Uysal, 6 maç sonra bu şansı yakaladı.

Resmi maçlarda son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de görev alan Necip, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

Necip, Antalyaspor maçının ardından sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Adana Demirspor ile Altay maçlarında kadroda yer alamamıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerde yer almasına rağmen şans bulamamıştı.

UMUT MERAŞ SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11'DE

Derbi mücadelesinde sol bekte görev alan Umut Meraş, Süper Lig'de ilk kez 11'de şans buldu.

Sezon başında transfer edilen Umut, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında ilk 11'de forma giyerken, bu şansı daha önce ligde yakalayamamıştı.

Transferinin ardından sakatlığı nedeniyle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kadroda yer alamayan Umut, Altay ve Sivasspor karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Umut, Medipol Başakşehir maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamadı.

VODAFONE PARK'TA 300. GOLÜ ATAN MONTERO ÖDÜLÜNÜ ALDI

Beşiktaş adına Vodafone Park'ta 300. gole imza atan Francisco Montero, derbi maç öncesi ödülünü aldı.

Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Montero, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı ekibin 300. golüne imza attı.

Montero ayrıca, bu golle profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini de yaşamıştı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş, maç öncesi ısınmaya "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta takımlarına büyük destek verdi. Taraftarlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle stadın izin verilen yüzde 50'lik bölümünü doldurdu.

Karşılaşma öncesi geçen hafta vefat eden Samsunspor Kulübünün eski başkanı ve futbolcusu Emin Kar için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaraylı futbolcuların bulunduğu yedek kulübesine giderek Fatih Terim'e başarılar diledi. Birbirlerine sarılan Yalçın ve Terim, yedek kulübesinde oturarak bir süre sohbet etti.