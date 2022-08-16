Cevapsız gülümseme!

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sergen Yalçın, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Midye yiyen arkadaşlarını bekleyen Yalçın, gazetecileri fark edince hızla oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Sergen Yalçın, muhabirlerin, "Teknik direktörlük yapacak mısınız?" sorularını gülümseyerek cevapsız bıraktı.