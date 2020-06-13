Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın bittiği Süper Lig'de salgın sonrasındaki ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan Beşiktaş'ta değişim rüzgarları başladı. Yeni sezonda gençleşmeye gideceği belirtilen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında üç genç isme forma şansı verdi. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın, Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.

Loris Karius'la yolların ayrılmasının ardından kalede Ersin Destanoğlu görev yapacak. Beşiktaş'ta sol bekte ise Caner Erkin yedek kulübesinde otururken ilk 11'de Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Burak Yılmaz'ın yokluğunda ileri uçta ise Güven Yalçın, siyah-beyazlıların gol umudu olacak.