        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 20:13 Güncelleme: 19.09.2025 - 20:13
        Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik!
        Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maça, Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham 11 ile çıktı.

        Yedek kulübesinde ise; Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, yer aldı.

        Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta ligde karşılaştıkları ve 2-1 yendikleri RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan ve kart cezalısı olan Orkun Kökçü ile sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Djalo'nu yerine Paulista, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz'a forma verdi.

        GÖZTEPE CEPHESİ

        Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Stanimir Stoilov ise geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Zecorner Kayserispor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

        Bulgar teknik adam Beşiktaş karşısına Lis, Godoi, Heliton, Bokole, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Juan ve Janderson 11'i ile çıktı.

        Yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Almed Ildız, Efak Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Miroshi, Uğur Kaan Yıldız ve Furkan Bayır, yer aldı.

        Stoilov, geçtiğimiz hafta ilk 11'de başlattığı Taha Altıkardeş'in yerine Godoi'yi ilk 11'de oynattı.

