Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Salih Uçan, Fabrice N'Sakala ve Umut Meraş'ı Sivasspor önünde yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'a şans verdi.
Siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Vida'nın yanında Serdar Saatçi görev aldı. Güven Yalçın orta sahanın solunda görev yaparken, Oğuzhan Özyakup da orta sahada takımın hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalıştı.
Rachid Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında Kenan Karaman şans buldu.
SAKATLIĞI GEÇEN 3 İSİM KADRODA
Sakatlıklar nedeniyle son maçlarda büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte iyileşen 3 oyuncu kadroda yer aldı.
Söz konusu futbolculardan Vida, Sivasspor karşısında ilk 11'de oynadı. Sakatlıkları geçen isimlerden Alex Teixeira ile Necip Uysal ise yedek soyundu.
Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş yedekler arasında şans bekledi.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Ligin 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınan maçta az sayıda taraftar tribünde yer aldı. Mücadeleyi 7 bine yakın futbolsever izledi.
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