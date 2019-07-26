26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, çok bekledikleri bir oyun olmadığını belirtti.
Karşılaşmaya çok hazır olmadıklarını ve önemli eksiklerinin olduğunu dile getiren Yalçın, bugün ilk resmi maçlarına çıktıklarını hatırlattı.
Daha iyi bir görüntü vermek istediklerini aktaran Yalçın, "Dezavantajlı bir skor. Olimpija Ljubljana elenmeyecek bir takım da değil. Bu maçın rövanşı var. Çok karamsar olmamak lazım. Hep beraber rövanşta neler olacak göreceğiz." diye konuştu.
Sergen Yalçın, takımlarında çok hazır olmayan oyuncularının olduğunu ve UEFA maçlarının kolay olmadığına değindi.
Sonuçtan memnun olmadığını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:
"Böyle bir skorla kimse kendi sahasında memnun olmaz. Çok basit hatalar yaptık, oyuncularımız çok basit top kayıpları yaptı. Çok daha kontrollü, oturaklı görüntü vermemiz gerekirdi ama henüz biraz erken. Biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar ama bugün için böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi bunun rövanşı var hiçbir şey bitmedi."
"YAPTIĞIMIZ HATALARDAN 2 GOL YEDİK"
Bir gazetecinin maçta oyuncu Erkan Kaş'ın ıslıklanmasına yönelik soru üzerine Yalçın, "Taraftarımız maça ilgi gösterdi, teşekkür ediyorum. Oyuncuları protesto etmenin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi Malatyaspor'un oyuncuları. Burada Erkan'dan dolayı maç berabere bitmedi. Biz takım olarak savunmada ciddi sıkıntılar yaşadık, eksikler verdik. Takım olarak yaptığımız hatalardan 2 gol yedik. Bireysele indirgemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Erkan bizim oyuncumuz. Belki bir sonraki maçta oynayacak, gol atacak ve turu geçeceğiz. Bilemeyiz yani." diye cevap verdi.
Sergen Yalçın, transfer konusundaki bir soru üzerine ise 2-3 oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.
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