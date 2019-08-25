25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenleyen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Üzüldük, doğaldır, maç kaybettiğimiz aman üzülüyoruz ama kaybetmeyebilirdik. Bizim için şanssız bir gece oldu. Özellikle ilk 45 dakika oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Pozisyonlarımız vardı. İlk yarıyı önde bitirmemiz gerekiyordu. 45 artıda basit bir gol yedik. Bu gol direnci ve motivasyonumuzu düşürdü. 15-20. dakikalarda yesek çok problem olmayacaktı belki ama hiç telafisi olmayacak bir anda golü yedik. İkinci yarı Trabzonspor bizden daha iyi başladı. 65-70 gibi hamle yaptık. Gökhan değişikliği yaparak skoru dengelemek için biraz daha risk aldık. İyi de hamle olduğunu düşünüyorum ama Gökhan sakatlanınca yine oyun düzenimiz değişti. Güzel, centilmence bir mücadele oldu. İki tarafı da tebrik etmek gerekiyor. Bu tür maçlar olacak. Kaybedeceğiz, üzüleceğiz, ligin devamında bunlar yaşayacağımız şeyler. Oyundan, mücadeleden memnunuz. Oyunsal anlamda kendimizi geliştiriyoruz. Bundan sonraki sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum. Oyuncularımız yavaş yavaş oyuna adapte olmaya başladı. Trabzonspor deplasmanı herkes için zor ama iyi mücadele ettik, iyi bir duruş gösterdik. Oyuncularımızın performansından memnunuz, kaybettiğimiz için de üzgünüz" şeklinde konuştu.
Gökhan Töre'nin sakatlığı ile ilgili konuşan Yalçın, "Gökhan arka adale problemi yaşadı. 3-4 hafta olmaz gibi görüntü var. Yarın MR çektirip bakacağız. Sıkıntılı çıktı oyundan. Basit bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
"Belki bir transfer daha eğer kulübümüzün maddi durumu el verirse yapabiliriz" diyen Yalçın, "Yavaş yavaş kadromuzu tamamlıyoruz. Daha geniş bir kadroyla çalışma imkanı bulacağız. İlerisi için umutluyuz. Belki bir transfer daha eğer kulübümüzün maddi durumu el verirse yapabiliriz. Elimizde geniş bir kadro var. Hem kenar hem forvet oynayabilen bir oyuncu ekonomik durum uygun olursa alınabilir. Sakatlarımız iyileşirse elimizde geniş bir kadro olacak. İlerisi için umutluyuz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!