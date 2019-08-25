Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenleyen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Üzüldük, doğaldır, maç kaybettiğimiz aman üzülüyoruz ama kaybetmeyebilirdik. Bizim için şanssız bir gece oldu. Özellikle ilk 45 dakika oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Pozisyonlarımız vardı. İlk yarıyı önde bitirmemiz gerekiyordu. 45 artıda basit bir gol yedik. Bu gol direnci ve motivasyonumuzu düşürdü. 15-20. dakikalarda yesek çok problem olmayacaktı belki ama hiç telafisi olmayacak bir anda golü yedik. İkinci yarı Trabzonspor bizden daha iyi başladı. 65-70 gibi hamle yaptık. Gökhan değişikliği yaparak skoru dengelemek için biraz daha risk aldık. İyi de hamle olduğunu düşünüyorum ama Gökhan sakatlanınca yine oyun düzenimiz değişti. Güzel, centilmence bir mücadele oldu. İki tarafı da tebrik etmek gerekiyor. Bu tür maçlar olacak. Kaybedeceğiz, üzüleceğiz, ligin devamında bunlar yaşayacağımız şeyler. Oyundan, mücadeleden memnunuz. Oyunsal anlamda kendimizi geliştiriyoruz. Bundan sonraki sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum. Oyuncularımız yavaş yavaş oyuna adapte olmaya başladı. Trabzonspor deplasmanı herkes için zor ama iyi mücadele ettik, iyi bir duruş gösterdik. Oyuncularımızın performansından memnunuz, kaybettiğimiz için de üzgünüz" şeklinde konuştu.

Gökhan Töre'nin sakatlığı ile ilgili konuşan Yalçın, "Gökhan arka adale problemi yaşadı. 3-4 hafta olmaz gibi görüntü var. Yarın MR çektirip bakacağız. Sıkıntılı çıktı oyundan. Basit bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Belki bir transfer daha eğer kulübümüzün maddi durumu el verirse yapabiliriz" diyen Yalçın, "Yavaş yavaş kadromuzu tamamlıyoruz. Daha geniş bir kadroyla çalışma imkanı bulacağız. İlerisi için umutluyuz. Belki bir transfer daha eğer kulübümüzün maddi durumu el verirse yapabiliriz. Elimizde geniş bir kadro var. Hem kenar hem forvet oynayabilen bir oyuncu ekonomik durum uygun olursa alınabilir. Sakatlarımız iyileşirse elimizde geniş bir kadro olacak. İlerisi için umutluyuz" ifadelerini kullandı.