Sergen Yalçın bir bir açıkladı!

O kadar çok taraftarı gördüğümde şok oldum. Beşiktaşlıların kalbinde, orada bir yerde duruyormuşum eğer. Bu beni acayip gururlandırdı. Ben burada büyük rakamlar almıyorum. Anadolu'da kazandığım rakamları alıyorum. Önüme birçok dosya geldi imzalamam için ama hiçbirini okumadım. Ben buraya taraftarlar ve başkanımız istediği için geldim. Taraftarımız bana bırak desin yarın bırakırım. Benim için tek önemli olan şey başarı...