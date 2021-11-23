Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DÖRT MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI
Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı.
Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Sporting Lizbon maçlarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı.
Yalçın'ın yönetimindeki 6 Avrupa kupasında sadece 4 gol atabilen "Kara Kartallar", rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.
YENİ MALATYASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNDE İKİ AVRUPA GALİBİYETİ ALDI
Geçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupasında saha kenarında yer aldı.
Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.
Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.
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