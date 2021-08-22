Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Özellikle ikinci yarısı büyük heyecana sahne olan zorlu karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken, maçın 71. dakikasında Beşiktaşlı N'Sakala'nın fenalaşarak hastaneye kaldırılması yürekleri ağza getirdi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir deplasman maçına çıktıklarını ve kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, N'Sakala'nın fenalaşmasının da takımı olumsuz yönde etkilediğini aktardı.
"N'SAKALA'NIN DURUMU DİĞER OYUNCULARIMIZI VE BİZİ ENDİŞELENDİRDİ"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncumuz ciddi bir problem yaşadı. İstemediğimiz durumlar ama olabiliyor bunlar. Şuan oyuncumuzun durumu iyi. Oyuncularımız çok endişelendi. Moralimiz çok bozuldu. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz" ifadelerine yer verdi.
Gaziantep deplasmanın zor olduğunu ve beraberliğin iki takım için de adil sonuç olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Gaziantep deplasmanları bizim için zor oluyor. İlk yarı bizim için iyi geçmedi. İkinci yarının ilk bölümü çok iyiydik. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Son bölümde iki takım da etkiliydi. İki takım da golü bulabilirdi. Bence beraberlik adil bir sonuç oldu. Takımımız tam olarak hazır değil. Umarım bir kaç haftalık hazırlık dönemini iyi geçirerek lige ve şampiyonlar ligine iyi bir şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.
"TAKIM HENÜZ HAZIR DEĞİL, BİR İKİ TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"
Ligin başı olduğu için takımın henüz hazır olmadığını ve bunun biraz süreç alacağını aktaran Sergen Yalçın, "Sonradan oyuna aldığımız oyuncular yeni geldi. Onlardan çok üst düzey performans beklemek şuan için doğru değil. Yeni oyuncular zamanla takıma alışacak. Larin de sakatlıktan yeni çıktı. Onu da yavaş yavaş kullanmaya çalışacağız. Ligin henüz başı oyun anlamında yeterli olmayabiliriz. Ama bunu toparlayacağız. Bir iki transfer daha yaparak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Sonrasında ligi ve şampiyonlar ligini iyi bir şekilde götüreceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!