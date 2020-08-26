Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmek istemiyorduk. Bizim için çok değerli bir maçtı. Oyunun ilk yarım saatinde yediğimiz goller, takımın psikolojisini bozdu. Oyuna tutunmakta zorlandık. Atılan ara toplarda geride daha akıllı, kontrollü olmalıydık. İlk maçımızı oynuyoruz, yeni katılan arkadaşlarımız var. İlk defa birlikte oynuyorlar, yeni katılan arkadaşlarımız var. Golü bulduktan sonra oyunu çevirmeye çalıştık. Özellikle ilk yarının sonunda ve ikinci yarının başında yüzde yüzlük pozisyonlarımız var. Ortak olabilirdik içeriye atsaydık ama atamadık. Doğal olarak motivasyon düşmeye başladı, hamleler yaptık, riskler aldık, pozisyonlar da bulduk. Sonuçta kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan sonra yaptığımız hataları telafi etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR KADRO SIKINTIMIZ VAR, KADRO GENİŞLİĞİMİZ YOK"

Bekledikleri ve kurguladıkları transferlerin henüz gerçekleşmediğini dile getiren Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "Tabii geçen seneden takımdan ayrılan 8-9 arkadaşımız var. Şu ana kadar kurguladığımız transferler gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz yok. Daha farklı olabilir miydi, erken transfer yapsaydık, olabilirdi de, olmayabilirdi de. Katılan oyuncularımız var. Wellinton var, N'Sakala var. İlk defa oynuyorlar, kolay değil Beşiktaş formasını giymek, hele ki Şampiyonlar Ligi'nde. Larin iyi oynadı, istek ve arzu olarak iyi bir performans sergiledi. Çok basit goller yedik. Belki bir tanesi ofsayttı. Attığımız gole ofsayt kaldırdı. Bir tane penaltı pozisyonu var, yüzde yüz penaltı diyorlar. Penaltı verseydi, 3-2 olsaydı kalan dakikalarda oyuna ortak olabilir miydik, olabilirdik. Bunlar hep oyun bittikten sonra konuşulan şeyler. Biz bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk hakemlerden. Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın en az 3 kez atılması lazımdı, hakem sürekli geçiştirdi. Vardır mutlaka bir düşüncesi. Finale geldiğimizde çok iyi bir oyun oynamadık. Savunmada ciddi zaaflarımız vardı, araya atılan toplarda sıkıntılar yaşadık. Oyunu eşitleyebilir miydik, eşitleyebilirdik. Dediğim gibi sezonun ilk maçı, Şampiyonlar Ligi maçı. Daha 2 hafta hazırlandık, oyuncuların zamana ihtiyacı var. Uzun zamandır oynamayan Dorukhan'ı oynattık, Oğuzhan döndü. Son 60 dakikalık bölüme çok bir şey kalmadı. Çevirmek için uğraştık ama 3-0 geriye düştükten sonra böyle bir deplasmanda oyunu çevirmek kolay değil. Üzgünüz tabii. İnşallah bundan sonra bizim için daha iyi olur."

"PAOK'U TEBRİK EDİYORUM, İNŞALLAH YOLLARINA DEVAM EDERLER"

PAOK'un performansıyla ilgili bir Yunan gazetecinin sorusuna Sergen Yalçın, "PAOK beklediğimiz gibi bir takımdı. Kontra ve uzun top oynayan bir takım, bunu bekliyorduk. Dediğim gibi atılan toplarda savunmada hatalar yaptık. Pozisyon verdik ve gol yedik. Öne hızlı çıkan, uzun top oynayan bir takım. Onları da tebrik ediyorum, inşallah yollarına devam ederler" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.