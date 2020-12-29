Sergen Yalçın, 2020’nin zirvesinde

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek evinde üst üste beşinci galibiyetini alan Beşiktaş zirve inadını sürdürdü. Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 2020 yılının en çok puan toplayan teknik adamı oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın başında ilk maçına 1 Şubat 2020 tarihinde Rizespor deplasmanında çıkan Yalçın, siyah-beyazlı ekiple 2020 yılı boyunca toplam 29 lig karşılaşmasında boy gösterdi ve 60 puan topladı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor’un başında geçiren ve ligin ikinci yarısı başlamadan görevinden ayrılan Yalçın, 2020 yılında yalnızca Beşiktaş’ın başında lig maçlarına çıktı. Sergen Yalçın’ı 31 maçta 58 puan toplayan ve 1.87’lik ortalamaya ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takip etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da tamamlamış ve 2020 yılında Antalya ekibiyle 17 maçta 29 puan toplamıştı. Bu sezon sarı-lacivertli takımla 14 maçta 26 puan elde eden Bulut, toplamda 31 maçta 54 puan toplayarak 1,74’lük ortalamayla Terim’i takip etti.

DEVLERLE YARIŞIYOR!

2020'yi galibiyetle kapatan Beşiktaş 2020 yılında Süper Lig'in zirvesinde yer almakla kalmadı, beş büyük ligde oluşan puan tablosunda da beşinci sırada yer aldı. Topladığı 60 puanla, 56 puanlı PSG'yi geride bırakan Beşiktaş'ın önünde 76 puanlı Liverpool, 79 puanlı Milan, yine 79 puanlı Bayern Münih ve 82 puanlı Real Madrid bulunuyor.

PANDEMİ SONRASINDA DA ZİRVEDE

Sergen Yalçınlı Beşiktaş sadece 2020 yılında değil, pandemi sonrasında da ligin zirvesinde yer aldı. Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında 22 maça çıkan Beşiktaş 15 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar bu süreçte 46 puan topladı ve en yakın rakibi olan Alanyaspor ile Gaziantep FK'ya 5 puan fark attı. Pandemi sonrasındaki puan tablosunda Fenerbahçe 39, Kasımpaşa 36, Galatasaray 35, Başakşehir, Trabzonspor ve Antalyaspor ise 32'şer puan topladı.