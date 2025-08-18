Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, kuliste aşka geldi
Mert Demir, Küçük Çiftlik Park'ta sahne aldı. Konser sonrası Serenay Sarıkaya, kuliste sevgilisini öpücüklere boğdu
Mert Demir, Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Mert Demir'i seyredenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.
Konser sonrasında kuliste bir parti düzenleyen şarkıcı, yakın arkadaşlarını ağırladı. Serenay Sarıkaya, sevgilisini öpücüklere boğdu.
"REKLAM AŞKI" İDDİASI
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a bağlı çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve Barım'ın bunun karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü.
Serenay Sarıkaya; "Birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırma çalışıyorlar" demişti. Mert Demir de; "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" ifadesini kullanmıştı.