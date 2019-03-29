29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir şampuan firması marka elçisi Serenay Sarıkaya ile gerçekleştirdiği ‘Kalıpları Kır’ temalı yenilenen ürünlerinin lansman partisine, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.
Ezgi Mola, Enis Arıkan, Bergüzar Korel, Burcu Esmersoy, Edis Görgülü, Hande Ataizi, Didem Soydan, Ayşe Boyner, Ece Begüm Yücetan, Dila Tarkan gibi isimlerin yer aldığı geceye katılan marka yüzü Serenay Sarıkaya, tarzı ve cesur saçları ile göz doldurdu. Gecede ayrıca Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı yeni reklam filmi ve reklam çekim backstage görüntüleri ilk defa davetliler ile paylaşıldı.
Yeni reklam kampanyası ile ilgili heyecanını paylaşan Sarıkaya, “2017 yılında başladığımız yolculuğumuz benim için çok değerli. İzlediğimiz yol, attığımız cesur adımlar, yaptığımız işlere odaklanarak çıtayı hep yukarı taşımaya çalışmamız gerçekten birebir örtüşüyor. Bugüne kadar birçok başarılı ve özgüven dolu projeye imza attıktan sonra, şimdi de “Kalıpları Kır” diyoruz. Açıkçası benim en sevdiğim motto bu oldu, çünkü kendi hayatımda kalıpları kırmamın bana her zaman başarıyı getirdiğine inanıyorum. Ne zaman insan etrafını saran kalıplaşmış düşüncelerden kurtuluyor, kendine ve potansiyeline güveniyor, korkularını geride bırakarak cesaretle yola çıkıyor, işte o zaman fark yaratıyor” dedi.
Gece geç saatlere kadar devam eden ‘Kalıpları Kır’ partisinde davetliler, DJ Cüneyt Çilingiroğlu’nun başarılı performansı ile eğlenceli dakikalar yaşadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!