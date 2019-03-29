Yeni reklam kampanyası ile ilgili heyecanını paylaşan Sarıkaya, “2017 yılında başladığımız yolculuğumuz benim için çok değerli. İzlediğimiz yol, attığımız cesur adımlar, yaptığımız işlere odaklanarak çıtayı hep yukarı taşımaya çalışmamız gerçekten birebir örtüşüyor. Bugüne kadar birçok başarılı ve özgüven dolu projeye imza attıktan sonra, şimdi de “Kalıpları Kır” diyoruz. Açıkçası benim en sevdiğim motto bu oldu, çünkü kendi hayatımda kalıpları kırmamın bana her zaman başarıyı getirdiğine inanıyorum. Ne zaman insan etrafını saran kalıplaşmış düşüncelerden kurtuluyor, kendine ve potansiyeline güveniyor, korkularını geride bırakarak cesaretle yola çıkıyor, işte o zaman fark yaratıyor” dedi.