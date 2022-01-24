Serenay: 'KADES'i mutlaka indirin!

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Otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı tekmelenen Serenay Sarıkaya, soluğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde almıştı. Takıntılı hayranından şikayetçi olan Sarıkaya, yaşanan tatsız olay sonrası Instagram'dan yeni açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

29 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm. Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Aile İçi ve Kadına Şiddet Mücadele Birimlerinden Komiser Nurdan Hanım, Komiser Betül Hanım, Komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı.

Nurdan Hanım bir de 'KADES' uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin... Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir. Sevgiyle kalın...

EV VE ARABA DEĞİŞİYOR

Evini ve arabasını değiştirme kararı alan Serenay Sarkaya'nın Anadolu yakasında özel güvenliği olan siteli bir yere taşınacağı öğrenilmişti.

"BÖYLE BİR ŞEYİ TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Ünlü oyuncu, üç gün önce de Maslak'ta objektiflere yansımıştı. Serenay Sarıkaya, "Uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyordu. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası." açıklamasını yapmıştı.

Sarıkaya, daha sonra "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu, araçlara da zarar verdi. Dün de benim yardımcım Fatih Bey'e otomobili sürerken saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de şikayetini dile getirdi. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz, halledeceğiz inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞTILAR MI?

Olay sonrası Umut Evirgen ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, konunun hatırlatılması üzerine, "Teşekkür ederim arkadaşlar, sizleri de yağmurun altında beklettim." demekle yetinmişti.