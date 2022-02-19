"BUNLAR İDDİA" DEMİŞTİ

Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz aylarda Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." açıklamasını yapmıştı.