"SAĞLIKLI VE ARINMIŞ BİR BEDEN"

Sarıkaya yayınladığı karelere şu notu düştü:

Her şeyden izole o kadar güzel bir hafta geçirdim ki... Sağlıklı ve arınmış bir beden yaşam kalitesini ne kadar yükselten bir şey... Bu eşsiz deneyim için sonsuz teşekkürler...