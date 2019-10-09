Oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, yaklaşan kış ayları öncesinde mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Şu sıralar tüm enerjisini ve zamanını Alice Müzikali'ne ayırdığını söyleyen Sarıkaya, onun dışında başka bir projede yer almayacağını söyledi.

Sempatik tavırları ve neşeli halleri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya, sevenlerinin yoğun ilgisine rağmen yanına gelen herkesle fotoğraf çektirip kısa süre de olsa sohbet etti.