Serenad Bayraktar'dan 'Mektuplar'

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Kendi tarzını yansıttığı "Mektuplar", "Oyuncaklarım" ve "Zamansız" adlı şarkılarından oluşturduğu maxi single’da Serenad Bayraktar’a projenin prodüktörlüğünde aranjör Genco Arı eşlik ediyor. Bayraktar, R&B stili ve caz armonileri ile işlenmiş müziğiyle dinleyicilerini hayal kurmaya davet ediyor.

Serenad Bayraktar’ın üç şarkıdan oluşan "Mektuplar" ismini verdiği maxi single’ı, 16 Eylül Cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.