Serenad Bayraktar'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel şarkı

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Sözleri ve müzikleri Serenad Bayraktar imzası taşıyan 'Kalp Kırıntısı' adlı şarkının prodüktörlüğünü ünlü yapımcı Genco Arı üstlenirken, projenin geri vokallerinde ve elektronik gitarlarında Evrencan Gündüz genç sanatçıya eşlik ediyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün tüm duygusallığını melankolik, özgün ve etkileyici şekilde şarkısına yansıtan Bayraktar, klibinde ise Murat Joker’in yönetmenliğinde kameralar karşısına geçti. Klip çekimi İstanbul'da Galata Köprüsü'nde tamamlandı.

Serenad Bayraktar, 'Kalp Kırıntısı' ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Şarkımız gerçek bir aşk hikayesidir. Şarkı, dramatik R&B ve Soul yapısı ile dinlerken kendinizi yalnız ve aynı zamanda tutkuyla aşık hissetmenizi sağlayacak ögelerle dolu. Teması melankolik ve duygusal aşk düşüncelerinden oluşuyor. Sevgili Evrencan Gündüz geri vokallerde ve gitarıyla şarkımıza eşlik etti. Genco Arı ise tüm bu süreçte yanımdaydı. Hepsine çok teşekkür ederim.

Bayraktar'ın 'Kalp Kırıntısı' adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.