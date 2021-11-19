Serenad Bayraktar'dan 'Güneye Göçelim'

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Serenad Bayraktar, "Güneye Göçelim" mottosu ile ön plana çıkarttığı çalışmasında günümüz rutinine karşı eleştirel aynı zamanda eğlenceli bir dil geliştiriyor.



Renkli ve doğal görüntülerle kliplenen proje, Murat Joker yönetmenliğinde izleyicilere aktarılırken Bayraktar'ın görüntülerdeki neşeli performansları projenin ruhunu zenginleştiren farklı bir detay olarak dikkat çekiyor.



Serenad Bayraktar'ın yeni şarkısı "Güneye Göçelim", bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.