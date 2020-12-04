49 yaşındaki sunucu Seren Serengil, hayatı ve ilişkilerine dair konuştu.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Serengil, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bilinmeyenlerini anlatan Seren Serengil, "Ailem beni çok sevse de benimle kaliteli zaman geçirmedikleri için sevgiyi eksik aldım. İlla birileri beni sevsin istedim. Ben birilerini giydirirsem, iyilik yaparsam, bir şeyler alırsam o beni daha çok sevecektir ve benim yanımda olacaktır gibi... Ben sevgiyi hep böyle tanımladım" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Yaşar İpek ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Serengil, sözlerine şu şekilde devam etti:
Karşımdaki insan 'Seni seviyorum' dediği zaman hemen inandım. Ya da beni kullanmak için mi geldi, gerçekten sevdi mi, kriteri uygun mu hiç ilgilenmedim. Önemli olan beni sevmesiydi. İhtiyacım olan şey; beni sevmiş olması.
Beni sevdiğine inandığım herkesi daha da çok sevmesi için, üzerine katarak, sevmeye devam ettim. 'O iyi olsun, onun istediği olsun, o daha ünlü olsun, o daha yakışıklı olsun, onun istediği yemek pişsin' gibi... Onu mutlu edip, beni daha çok sevmesini istiyorum.
Çağlayan'ın "Bir yandan sevgiyi satın alıyorsunuz" yorumu üzerine Seren Serengil, "Belki satın almak demeyelim de, sen bir iyilik yaparsan, o da seni daha çok sever mantığı var bende. Çünkü birisi tırnağımın ucu kadar iyilik yapsa, ben onu ömrüm boyunca unutamam" şeklinde konuştu.
"Ben çok kuvvetli, çok zengin, çok toplantısı olan, çok iş seyehati olan bir adamla birlikte olamam" diyen Serengil, şu ifadeleri kullandı:
Ben gidip, başka bir adamın evinde oturamam. Onun şartlarında da yaşayamam. Çünkü benim çocukluğumdan gelen bir yaşam var. Refah içinde, her istediğimi alarak, istediğimde çalışabilme, istemediğimde çalışmama özgürlüğüm olabilecek kadar bir yaşam standartım var.
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