Şarkıcı Yaşar İpek ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Serengil, sözlerine şu şekilde devam etti:

Karşımdaki insan 'Seni seviyorum' dediği zaman hemen inandım. Ya da beni kullanmak için mi geldi, gerçekten sevdi mi, kriteri uygun mu hiç ilgilenmedim. Önemli olan beni sevmesiydi. İhtiyacım olan şey; beni sevmiş olması.

Beni sevdiğine inandığım herkesi daha da çok sevmesi için, üzerine katarak, sevmeye devam ettim. 'O iyi olsun, onun istediği olsun, o daha ünlü olsun, o daha yakışıklı olsun, onun istediği yemek pişsin' gibi... Onu mutlu edip, beni daha çok sevmesini istiyorum.