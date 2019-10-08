Son günlerin en çok konuşulan ismi Seren Serengil, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir mağaza açılışında objektiflere yansıyan Serengil, 3 günlük hapis cezasına çarptırılan eşi Yaşar İpek hakkındaki sorulara, "Arkadaşlar bu hakkında konuşmak istemiyorum. Davamız devam ediyor" diyerek boşanma sürecinde olduklarını ve konuşmak istemediğini dile getirdi.

Uzun süre mağazada ürünleri inceleyerek alışveriş yapan Seren Serengil, daha sonra bir restoranda dostlarıyla sohbet eşliğinde yemek yiyerek alışveriş turunu tamamladı.