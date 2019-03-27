Televizyonda yaptığı programların ardından bu sezon da kendi YouTube kanalında magazin programı yapan Seren Serengil, kanalına olan yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Geride bıraktığımız aylarda Maldivler'e giden ve keyifli bir tatilden döndüklerini söyleyen Seren Serengil-Yaşar İpek çifti, uzun süre el ele alışveriş yaptı. Birlikte sahne de alan çift, hem sahne için hem de YouTube'da ki programı için kıyafet alışverişine çıktıklarını söyledi.