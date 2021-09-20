"KADINLARA İŞ İMKANI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Açacağı butik dükkanda kovboy çizmeleri ile her tür aksesuar yapacağını ve bu konuda kadın girişimcilerle iş birliği yaparak onlara destek olacağını belirten 50 yaşındaki sunucu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Dükkan açıyorum, Nişantaşı'nda kovboy çizmeleri yapacağız. Ayakkabılar, aksesuarlar kendi tasarımlarım olacak. Bir yıldır zaten internetten satışlar yapıyordum onun neticesinde dükkan açmaya karar verdim. Hem yurt dışı hem yurt içinden çok fazla müşterim var.

Benim tasarımlarım her modelden en fazla altmış tane üretiyorum, altmış kadın giyecek. Benim 12 kişilik bir kadın ekibim var. Özellikle eşlerinden ayrılmış ama başarmış kadınlara iş imkanı sağlamak için onlarla işbirliği yapıyorum. Kadın girişimcilere destek oluyorum. Onlara da iş imkanı sağladığım için mutluyum.