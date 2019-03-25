"KENAN SEÇİM YAPMAK ZORUNDA"

Seren Serengil, şarkıcı Kenan Doğulu'ya seslendi: Kenan'a bugün çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Hayatta herkesi mutlu edemezsin. Ya sen mutlu olacaksın herkes olmayacak ya da herkes mutlu olacak sen olmayacaksın. Bunun seçimini yapmak zorundasın.