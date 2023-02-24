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Seren Serengil'in menajeri İzzet Aral hayatını kaybetti

Seren Serengil'in menajeri İzzet Aral, yaşamını yitirdi. Serengil, acı haberi "Canımın içi, hayatım, neşe kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral'ı kaybettik" sözleriyle duyurdu

Giriş: 24.02.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Seren Serengil'in menajeri İzzet Aral hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Seren Serengil, aldığı haberle sarsıldı. Serengil'in menajeri İzzet Aral, hayatını kaybetti.

"YAPAYALNIZ KALDIM"

Seren Serengil, acı haberi şu sözlerle duyurdu:

Canımın içi, hayatım, neşe kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral'ı kaybettik. Beni bırakıp gitti. Yapayalnız kaldım o benim o kadar çok şeyimdi ki... Doyamadığım babam, dert ortağım, hayatımın enerjisi, neşe kaynağımdı. Bir yarım gitti, artık kolum kanadım gitti. Ben şimdi kiminle uğraşacağım, kiminle dans edeceğim, yazları tatillere kiminle gideceğim? Söylesene niye yalnız bıraktın beni? Hani herkes gider sen kalırdın... Niye öksüz bıraktın beni, niye sensiz bıraktın? Ben şimdi ne yapacağım İzzet Bey sensiz ne yapacağım?

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