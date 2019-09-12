Bunun üzerine müvekkilimi ve çocuğu korumak adına tedbir talebinde bulundum. Müvekkilimi Yaşar İpek’ten koruma amaçlı tedbir kararı aldırdım.Fakat tedbir kararı aldırdığım halde Yaşar İpek bu seferde sözlü şiddet, psikolojik şiddet uygulamaya devam etmiş, sosyal medyada ve internetten müvekkilim ve çocuğu hakkında yalan beyanlarda bulunmuş iftiralar atmış , tedbir kararına uymadığı için de müvekkilim Sn.Seren Serengil çocuğunu düşürmüştür. Yaşar İpek, müvekkilim hamileyken şiddete uğradığı için aldırdığımız tedbir kararına uymayıp müvekkilimin tansiyonunu çıkartarak çocuğunun düşmesine sebep olduğundan tazyik hapsi talebinde bulundum. Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'in 3 gün süre ile zorlama hapsine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine…