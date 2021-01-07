Ama inanın ben şu anda zayıflığımın tadını hiç çıkaramıyorum. O kadar halsizim, hastayım. Bakalım seruma daha yeni başladık. Bu ilk haftam, haftanın 3 günü yatacağım hastaneye artık göreceğiz nasıl olacak. İnşallah iyi olsun. Annem üzülmesin, herkes üzülüyor, etrafımdaki herkes üzülüyor. Ben de kimseyi aynı konularla sıkmak istemiyorum, kimseyi üzmek istemiyorum. Ben de 2 kilo vereyim de mutlu olayım, güzel olayım diye, çocuğu kaybetmiştim, çok bunalımdaydım, bir de kilo falan alınca böyle bir şey yapmak istedim. Ama çok zararlı.



Buradan hanımlara bir söyleyeceğim şey; her kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim.