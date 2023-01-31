Seren Serengil'e zorla getirilme kararı

"BİR AN YERDE SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRDÜM"
Tanık Fatih Doğan beyanında, "Ben gazeteciyim, spor yazarıyım. Biz Şafak ile yemekteydik. Saat gece yarısı 12’yi geçmişti. Sonra masaya biri geldi, davetsiz gelince ben arkadaşı sandım. Gelen kişi, 'Bir konumuz var, konuşalım' dedi. Şafak da, 'Arkaya geç, konuşalım. Sen geç, geliyorum' dedi. Şafak, arka tarafa geçti. Benim oraya sırtım dönüktü. Sonra bir ses yükselmesi oldu. Bir anda patlama, masa sesi geldi ve ortalık karıştı. Ben ayağa kaktım. Biri, 'Yere yat’ diye bağırdı. Bir an Şafak’ın yerde sürüklendiğini gördüm" dedi.