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Seren Serengil'e zorla getirilme kararı! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü - Magazin haberleri

Seren Serengil'e zorla getirilme kararı

Bakırköy'de Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin olayın davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, tanıklık yapacak olan Seren Serengil'in zorla getirilmesine karar verdi

Giriş: 31.01.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 tarihinde Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

    Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Yaşanan olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

  • Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konferans salonunda yapılan duruşmada 7 tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ağabeyi müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu katıldı.

  • "BİR AN YERDE SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRDÜM"

    Tanık Fatih Doğan beyanında, "Ben gazeteciyim, spor yazarıyım. Biz Şafak ile yemekteydik. Saat gece yarısı 12’yi geçmişti. Sonra masaya biri geldi, davetsiz gelince ben arkadaşı sandım. Gelen kişi, 'Bir konumuz var, konuşalım' dedi. Şafak da, 'Arkaya geç, konuşalım. Sen geç, geliyorum' dedi. Şafak, arka tarafa geçti. Benim oraya sırtım dönüktü. Sonra bir ses yükselmesi oldu. Bir anda patlama, masa sesi geldi ve ortalık karıştı. Ben ayağa kaktım. Biri, 'Yere yat’ diye bağırdı. Bir an Şafak’ın yerde sürüklendiğini gördüm" dedi.

  • "OLMADIĞI BİR İNSAN GİBİ GÖSTERİLİYOR"

    Tutuklu sanık Ali Yasak savunmasında, “65 bin liralık alacak iddialarının gerçeği yansıtmıyor. Hayat tarzlarımız belli. Çoğu şey benim üzerimden tasarlanmış gibi gösteriliyor. Soyadımdan dolayı bana isnatlar var. Olaydan 5,5 ay önce evlendim. 1,5 yıllık evliyim. 1 senedir cezaevindeyim. Görüntülerde de görülüyor. Ben olay yerine sonradan gittim. Olaydan haberim olsaydı direkt olarak oraya giderdim. Olay yerine gidiyorum, kardeşime, 'Sakin ol' şeklinde el hareketi yapıyorum. Ayırmaya çalışıyorum. 7 saniyelik bir olay... Benden bu süre içerisinde mantıklı hareket etmemi bekleyemezsiniz. Sakinleştirdiğim ortada... Ne yapabilirdim başka? Silah patlıyor. Niye sürükledim... 133 kilogram bir insanı oradan götürmemin ihtimali yok zaten. Kötü niyetim yok. Çekmemin rahmetlinin ölmesinde bir etkisi yok. Bana da mermi gelebilirdi. Suçlamalar bizim üstümüze atılıyor. Ece Hanım'ın acısı büyük, anlıyorum. Kendisi, 'Benim eşim alkollü değildi' gibi şeyler söylüyor. Allah rahmet etsin ama siz de gördünüz, gerçek öyle değil. Maktul olmadığı bir insan gibi gösteriliyor" şeklinde konuştu.

  • "YAPTIĞIMI DA YAPMADIĞIMI DA BİLİYORUM"

    Tutuklu sanık Kadir Yasak ise savunmasında, "Tasarlayarak kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Ben yaptığımı da, yapmadığımı da biliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

    Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

  • ZORLA GETİRİLME KARARI

    Mahkeme heyeti, ayrıca 7 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya gelmeyen, aralarında Seren Serengil'in de olduğu tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına hükmetti.

    Fotoğraflar: İHA, DHA, Instagram

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