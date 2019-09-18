"HERKESİN AHLAKI VE VİCDANI KENDİSİNE AİTTİR"



Bizim davamız çekişmeli olarak süreceği için uzun bir yolculuk bizi beklemektedir. Herkesin bilmesini isterimki bu durumu tercih eden taraf ben değilim. Bu süre içerisinde karşı tarafa değil, kendime olan saygımdan dolayı sadakat kurallarına bağlı olarak yaşayacağım. Karşı tarafın buna uyup uymaması ve hayatındaki kadınlar beni ilgilendirmemektedir. Herkesin ahlakı ve kendi vicdanı kendisine aittir.