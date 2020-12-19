"Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık" diyen Serengil, "Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi, Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim" açıklamasını yaptı.