Sunucu Seren Serengil, adı Gökçe Bahadır ve Aslı Enver gibi birçok isimle anılan eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilgili bir itirafta bulundu.
Serengil, 'Söylemezsem Olmaz' programında 15 yıl önce Tunçeri ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip, başkasıyla evlendiğini açıkladı.
Serengil, konuyla ilgili, "Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes'te oynuyordu" şeklinde konuştu.
"Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık" diyen Serengil, "Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi, Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim" açıklamasını yaptı.
Seren Serengil, "Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi" dedi.
ASLI AYRILIK KARARI ALDI
Kerem Tunçeri, oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz aylarda yakınlaşmaya başlamıştı.
İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanışmış ve pandemi döneminde telefon üzerinden ilişkilerini yürütüyordu.
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