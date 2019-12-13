Seren Serengil: Bu parçanın bendeki en etkili yeri... - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Yasin Aydın ile 'Kim O Sakallı Adam' parçasına cover yapmıştı. Şarkıyı ilk duyduğunda kendisinden esintiler bulduğunu söyleyen Serengil, "Bu parçanın bendeki en etkili yeri 'Ne oldu benim güzel kızıma?' yeridir" dedi.

"HER AN KARŞINIZDA OLABİLİRİM"

Güzel bir klip ile şarkıyı taçlandırdıklarını söyleyen Seren Serengil, "Şarkımızı yaptık, sıra ekranlarda. Ben yokken televizyon çekilmiyor. Bir kadın kuşağında her an karşınızda olabilirim" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Seren Serengil ile Yaşar İpek geçtiğimiz yıl evlenmişti. Üç düğün yapan çift, mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıklamıştı.

İki taraftan şok iddialar ortaya atılırken Serengil'in, SHOW TV'nin sevilen programı 'Hey Canlı'ya yaptığı açıklamalar magazin gündemini sarsmıştı.

"KANDIRILDIM"

Serengil'in açıklamalarından sonra Yaşar İpek de, tüp bebek tedavisi sırasında kendisinin kandırıldığını ifade etmişti.

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Hamile olan Serengil, geçtiğimiz aylarda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Eşi Yaşar İpek ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'den üzücü haber gelmişti. Hastaneye kaldırılan Serengil, bebeğini kaybetmişti.

"DAVAMIZ DEVAM EDİYOR"

Serengil, 3 günlük hapis cezasına çarptırılan eşi Yaşar İpek hakkındaki sorulara, "Arkadaşlar bu hakkında konuşmak istemiyorum. Davamız devam ediyor" diyerek boşanma sürecinde olduklarını ve konuşmak istemediğini dile getirmişti.