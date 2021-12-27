"İYİLEŞMESİ 1,5 YIL SÜRECEK"

Dr. Alper Çelik ise, "İki durum söz konusu... Gerçekten hatalı bir işlem olabilir ya da hastanın bünyesi kaldıramıyor olabilir. Belli bir aşamadan sonra bu hastalıklar geri dönülemez hale geliyor. İnce bağırsakların çok ciddi bir kısmı devre dışı bırakılmış. Oradaki problemi hemen düzelttik. Alt mideyi bulmak için 30-45 dakika uğraştık. Alt mide ile üst mide arasındaki bağlantı kapatılmıştı. Gıda sadece üst mideye giriyordu. İnce bağırsağın uzunluklarını ölçünce ve devre dışı bırakılanları görünce ince bağırsakları hemen düzelttik. Birkaç ay sonra karaciğer iyileşecek, bünye güçlenecek ve riskler azalmış olacak. Bu yapılan işlemler hayatınıza da engel olmayacak. Alt midesiz de devam edilebiliyor. Bizim hedefimiz 55 kilo. Şu anki ameliyatımız daha frenleyici olacaktır. Seren Hanım tam anlamıyla iyileşmesi 1,5 yıl sürecek 3-4 hafta sonra eski enerjisine kavuşacak." şeklinde konuştu.