Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen ve Dumping Sendromu nedeniyle riskli bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, annesi ile ilgili hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.
Nevin Teoman, kızının uzun zamandır küs olduğu ve dava açarak aldırdığı tedbir kararına uymaması sonucu Serengil'in hapishaneye girmesine neden olan Gülben Ergen’in albüm fotoğrafını beğendi.
İddiaya göre; Bunu gören Serengil, annesini sosyal medyadan silip engelledi. Çıkan haberlerden sonra Serengil suskunluğunu bozdu.
Serengil, "Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini... Benim annem hayatı boyunca, evladını hapise sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'sayfada sizinle ilgili yorum var' diye link yolluyorlar. O da link basıyor o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor." dedi.
SEREN SERENGİL İLE GÜLBEN ERGEN ARASINDA NELER OLMUŞTU?
Gülben Ergen'in evli iş adamı Tolga Duğles'le ilişkisi olduğu iddiaları üzerine Yeşim Salkım ve Seren Serengil, Gülben Ergen'i eleştirmişti.
Gülben Ergen’in avukatı müvekkiline hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil hakkında tedbir kararı verilmesini talep etmişti. İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil'in tedbiren 6 ay süreyle Ergen’e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı vermişti. Gülben Ergen’in tedbir kararını rağmen kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulundulmuştu.
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