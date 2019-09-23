Seren Fosforoğlu, minik kızı Nil için dün Kalamış'taki bir mekanda doğum günü partisi organize etti.

Fosforoğlu, kutlama fotoğraflarını "Hayattaki en büyük amacım senin şu gülen yüzünü görmek güzel kızım. İyi ki doğdun" notuyla Instagram'da paylaştı.