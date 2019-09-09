Yaz tatilinin son günlerini Çeşme'de geçiren genç oyuncu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Ölsem üzülmem" notunu düştü.

Yereli'nin paylaşımına takipçileri, "Sen deme öyle şeyler", "Allah korusun" ve "Ben üzülürüm" gibi yorumlarda bulundu.