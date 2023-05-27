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Şereflikoçhisar, Yenimahalle Seçim Sonuçları 2023: Şereflikoçhisar, Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Şereflikoçhisar, Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Türkiye'de devam eden seçim süreci, 28 Mayıs Pazar günü vatandaşların ikinci kez oy kullanmak için sandığa gitmesiyle tamamlanacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber Şereflikoçhisar ve Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da açıklanacak. İşte, Şereflikoçhisar, Yenimahalle Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranında son durum...

Giriş: 27.05.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs'ta başlayan seçimlerin ilk turunda hiçbir cumhurbaşkanı adayı 50+1 oy oranına ulaşamayınca seçimlerin ikinci tura gidilmesine karar verilmişti. 28 Mayıs günü bir kez daha oy kullanacak vatandaşlardan sonra Şereflikoçhisar, Yenimahalle seçim sonuçları açıklanacak. İşte 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Şereflikoçhisar, Yenimahalle Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranları...

  • ŞEREFLİKOÇHİSAR, YENİMAHALLE SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Şereflikoçhisar, Yenimahalle Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Şereflikoçhisar, Yenimahalle Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 ŞEREFLİKOÇHİSAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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  • ŞEREFLİKOÇHİSAR, YENİMAHALLE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    Ankara Şereflikoçhisar, Yenimahalle 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Şereflikoçhisar, Yenimahalle Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Şereflikoçhisar, Yenimahalle Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 ŞEREFLİKOÇHİSAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 YENİMAHALLE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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