ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?
Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…
'Adabeyli Ailesi' sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. 'Cihan Adabeyli'; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir.
Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve 'Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan 'İsra'dır.
'İsra'nın tek bir umudu vardır; o da 'Cihan Adabeyli'dir.
'İsra'nın Adabeyli malikanesine 'Cihan'ın eşi olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.
Adabeyli Adası'nda 'İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.
Verilen 'Şeref Sözü' geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır.
ŞEREF SÖZÜ NEREDE ÇEKİLİYOR
Şeref Sözü İzmir'de çekiliyor. Bazı bölümleri ise Mardin'de çekiliyor.
CİHAN ADABEYLİ (TOLGAHAN SAYIŞMAN)
Adabeyli Adası’nın, hanedan ailesinin biricik oğlu. Koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ailesiyle beraber sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadırlar. Tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Ben kimseyi sevemem derken, İsra’ya aşık olacak, onun için savaşacak, aşkın en sarsıcı hallerini yaşayacaktır. Hem de tüm ailesine rağmen.
FARUK MALİK (ARAS AYDIN)
Lübnan’ın en güçlü ailesinin veliahdı, İsra’nın nişanlısıdır. Onu takıntı haline getirmiştir. Aslında korkaktır ama korkaklığını bağırarak, insanların canını yakarak saklamaya çalışmaktadır.
Emsal Adabeyli (Hülya Darcan)
Hayatta kendinden başka kimseye güvenmez, merhameti de zayıflık olarak görür. Sözünün üstüne asla söz söylenmez. O kendi hükümdarlığını kendi tırnakları ile kazıyarak, fedakarlıklarla kurmuştur. Bunu yıkmak isteyeni de yine kendi tırnakları ile parçalayacak kadar zalim ve acımasızdır. İsra ile olan savaşında onu mahvetmek için elinden geleni ardına koymayacaktır.
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