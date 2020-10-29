Adabeyli Adası'nda sular durulmuyor!

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Show TV'nin sevilen dizisi, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’nün dün akşam yayınlanan bölümünde İsra'nın kaybolması Adabeyli Adası'nda büyük ses getirdi. Cihan, İsra ve bebeğini bulabilmek tüm adanın altını üstüne getirdi ancak Emsal Hanım'ın planları yüzünden Ömer bulunamadı. Finalde Cihan, İsra ile birlikte adaya dönerken, Emsal Hanım'ın İsra'ya tatsız bir sürprizi vardı.

Şeref Sözü'nün dün akşam ekrana gelen bölümünde; Cihan Adabeyli, İsra'yı buldu ve ikisi birlikte adaya geri döndü. Oğlunun hüznünü yaşayan İsra'ya Cihan, Ömer'i de bulacağının sözünü verdi. İsra'nın dönüşünden memnun olmayan Emsal, finalde verdiği hediyeyle İsra'ya adeta göz dağı verdi.

"Adabeyli Adası'na hoş geldin"

ÖMER, EMSAL'İN ELİNDE!

Adadan ayrılmak için bindiği teknede vurulup denize düşen İsra, hastanede ameliyata alındı. Çok uzaklarda kendine gelen Faruk ise İsra'ya bir şey olduğunu hissedip ayaklandı. İsra'yı ve oğlunu bulmak için harekete geçmek istese de babasının engeliyle karşılaştı. Diğer tarafta Cihan, her yerde İsra'yı arıyordu.

Adabeyli Adası, İsra'nın kaybolma haberiyle yankılanırken Emsal, İsra'yı vuran Cafer'in yanına gidip Ömer'i aldı. İsra'yı vurduğu için Cafer'den hesap soran Emsal, Cafer'in hesabını kesti.

"Oğlum için ölmeyeceğim"

Emsal, Ömer'i alıyor;

EMSAL, İSRA'NIN YANINA GİTTİ!

Ölümle yaşam arasında savaş veren İsra, ameliyattan sağ çıktı. Kendine gelir gelmez oğlu Ömer'i soran İsra'nın ilk ziyaretçisi ise Emsal Hanım oldu. Emsal, İsra'dan Ömer'i sağ salim getirmesi karşılığında Cavidan'ın yaptıklarını Cihan'a söylememesini istedi.

Emsal'den büyük teklif;

MAHBUBE VE İSRA HASTANEDEN KAÇTI!

Hastane odasında çaresizce oğlunu merak eden İsra, Cihan'ı bekliyordu ancak tehlike onun için hala geçmiş değildi. Odaya gelen bir adam İsra'yı boğmaya çalışırken, Mahbube geldi.

Mahbube, İsra'yı alarak hastaneden çıktı. İsra gittikten sonra hastaneye gelen Cihan ise İsra'nın kaçtığı haberini alınca öfkeden çılgına döndü.

"İsra kaçırılmış!"

CİHAN, İSRA'YI BULDU!

İsra, Ömer'i ve Cihan'ı bırakıp gitmek istemese de Mahbube'nin söylediklerine dayanamayıp gitmeyi kabul etti. Birbirinden uzak kalan Cihan ve İsra, hüzünlü anlar yaşadı. Bindiği aracın önünün kesilmesiyle neye uğradığını şaşıran İsra'yı, Cihan Adabeyli kurtararak eve geri götürdü.

Cihan, İsra'yı buluyor;

ŞEREF SÖZÜ'NÜN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü'nün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Emsal'in Ömer'in bulunması için emir verdiği tanıtımda Yasemin'in bebekle birlikte oldukları yeri ateşe vermesi korku dolu anlara sahne oluyor.

Yangını gören Emsal ve İsra dehşete düşerken, "Bebek yangından kurtulabilecek mi?" sorusu akıllara geliyor. Yasemin yaptığı bu hareketle tehlikeli yüzünü bir kez daha gösteriyor.

İşte Şeref Sözü'nün 4. Bölüm Tanıtımı;

Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!