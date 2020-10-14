'Şeref Sözü' dev prodüksiyonu ile seyirciyi büyüleyecek!

Show TV ekranlarında, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’, ilk bölümüyle bu akşam (14 Ekim Çarşamba) izleyiciyle buluşacak.
Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş’in rol aldığı ‘Şeref Sözü’, zengin oyuncu kadrosuyla olduğu kadar görkemli prodüksiyonuyla da adından söz ettirecek.
Dizi tarihimizde ilk kez 480 bin m2 büyüklüğünde bir ada dizi platosuna dönüştürülürken, mekanda ‘Şeref Sözü’nün etkileyici hikayesine uygun olarak birçok düzenleme yapıldı.
Dizinin çekildiği adada iç ve dış mekan olmak üzere 3 bin metrekarelik alan ‘Şeref Sözü’nün dünyasına uygun olarak dekore edilirken, Adabeyli Konağı’nın iç mekanları için adada yer alan turizm tesisi adeta baştan yaratıldı.Kostümler için yaklaşık 1500 metre tekstil kullanılırken, 100’den fazla özel çiçek ve bitki ada iç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere adaya getirildi.
Adabeyli Konağı için birbirinden değerli ressamlar farklı tarzlarda orijinal tablolar çizdi ve Adabeyli Konağı evrensel bir bakış açısıyla post modern bir şekilde tasarlandı.
‘Şeref Sözü’nün Genel Sanat Yönetmeni Nilüfer Çamur projedeki hedefini, “Amaç karakterlere ve hikayeye hizmet ederken özgün olabilmek. Adabeyli Ailesi’nin geleneklerine bağlı, köklü ve çağdaş çizgisini yansıtmak için tüm tasarımlarda bunun altı çizildi.” şeklinde anlattı.
Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, her çarşamba saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak!
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