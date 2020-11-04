Şeref Sözü dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin yeni bölümünde neler olacak?
ŞEREF SÖZÜ'NÜN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü'nün 4. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. İsra'yı suçlayan Yasemin'in Ömer'i getirerek izleyenleri şaşırttığı tanıtımda Cihan'ın giderek yükselen öfkesi dikkat çekiyor. İkili arasında olacaklar ise şimdiden merakla bekleniyor.
"BU GECE HER ŞEY ÇÖZÜLECEK!"
Nihayet eve dönen ve hiç de sıcak karşılanmayan İsra’nın tek derdi oğlunu sağ salim yeniden kucağına alabilmektir. Cihan Adabeyli, oğlunun bulunması için tüm imkanları seferber ederken, büyük bir belirsizliğin pençesindeki İsra, çaresizce Ömer’in bulunmasını beklemektedir. Emsal’in talimatıyla ev halkı da adanın her köşesinde bebeği aramaya koyulur.
Yasemin gözünü karartmış; eve geri dönebilmek, Cihan’la tekrar birlikte olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu kez Metin’in de durduramadığı Yasemin, küçük Ömer’le birlikte liman binasını ateşe verir. Ömer kurtulabilecek mi? Cihan Adabeyli oğluna yaşatılanların hesabını nasıl soracak? Yasemin’in intikam planı nasıl sonuçlanacak? Tüm yaşananlardan sonra İsra, adada kalabilecek mi?
İşte Şeref Sözü'nün 4. Bölüm 2. Ön İzlemesi;
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