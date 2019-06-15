Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı

15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has (82) son yolculuğuna uğurlandı. Şeref Has'ın Bebek Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular ile kulüp çalışanları katıldı.
Cenaze namazı öncesinde konuşan Nihat Özdemir, "Allah rahmet eylesin. Futbolun çok önemli isimlerinden biriydi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de önemli isimlerinden biriydi. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah'ın rahmeti üzerine olsun." ifadelerini kullandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Şeref Has'ın Türk futbolunun çok değerli bir ismi olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı: "Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Şeref Abi benim çocukluk yıllarımda çok değerli bir futbolcuydu. Fenerbahçe'de o zaman Selim Ağabey, Ogün'lerin Levent'lerin olduğu dönemleri hatırlıyorum. Daha sonra biz büyüdük oyuncu olduk, antrenör olduk, A Milli Takıma geldiğimizde de kendisiyle birlikte çalıştık. Futbolculuğunun yanında, tarife tam uygun olan birisiydi, hem futbolcu yetenekleri hem de karakteri ile örnek bir insandı. A Milli Takım'da çalıştığım dönem sonrasında çok büyük destek verdi. Birlikte bilgileriyle insani değerleriyle çok faydalandığımız bir insandı. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum."
Şenes Erzik de Şeref Has'ın vefatı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "İlk federasyonu kurduğumuz zaman paydaşlarımızdan önde giden insanları, bize faydası olacak insanları seçtik. Şeref Has bunlardan biriydi. Dolayısıyla Şeref Haslar yalnız Fenerbahçe'de beraberliğimiz yoktu, yöneticilik zamanlarımızda, sonradan da Türk futboluna katkılarda bulunacak mevkilerde oldu. Çok iyi ve değerli bir insandı. Hiç kimseyi üzmedi, futbolcu olarak da yönetici olarak da daima doğrunun yanında oldu. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.Cenaze namazının ardından Şeref Has'ın naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Merhumun cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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